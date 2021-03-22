緬甸第二大城瓦城民眾的反軍方政變遊行，遭到血腥鎮壓，昨天有8人喪命；今天黎明前街頭繼續有民眾集會抗議。

法新社報導，緬甸軍方政變，罷黜前文人政府實質領袖翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）後，民眾上街示威抗議，震動全國，軍方則下令殘酷鎮壓。

緬甸援助政治犯協會（Assistance Association for Political Prisoners）表示，自從2月1日政變以來，緬甸已有超過250人喪生，逾2600人被捕。協會並警告，傷亡數字甚至可能更高。

今天包括教師在內的許多人遊行穿過瓦城（Mandalay）街道，當中一些人舉著牌子，呼籲聯合國出面干預這場危機。

在商業首都仰光（Yangon）的部分地區，今晨也見到類似抗議。

文化之都瓦城之前就出現嚴重暴力鎮壓，醫療消息來源告訴法新社，昨天又有8人喪命，並說多達50人受傷。

昨晚瓦城有僧侶舉行燭光儀式，而城中一處則槍火不斷，直到夜間11時左右方歇。

昨天日間在中部摩尼瓦（Monywa）市中心，民眾與安全部隊發生衝突，也有一名男子丟了性命。

(中央社)