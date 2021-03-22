全球知名的動漫人物哆啦A夢擔任日本知名平價服飾品牌全球永續發展大使，攜手女星綾瀨遙推廣活動。大家熟悉的哆啦A夢由藍色變成綠色，將來也會到台灣宣傳活動。

迅銷集團（Fast Retailing）旗下的品牌優衣庫（UNIQLO）今天在東京舉行記者會宣佈，將由哆啦A夢擔任品牌全球永續發展大使。

特別值得一提的是，為配合活動，哆啦A夢由大家熟知的藍色變為綠色，象徵開啟「哆啦A夢永續發展模式」；優衣庫的品牌LOGO也由紅色轉為綠色，代表將攜手綠色哆啦A夢，共同以簡單易懂的方式，向全世界傳遞並推廣永續發展理念。

迅銷集團全球高級執行副總裁柳井康治在記者會上表示，在2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情衝擊全球、社會型態轉變及消費者意識與需求進化的背景下，盼與更多人共同推動世界往更美好的方向發展。

日本知名女星綾瀨遙是優衣庫LifeWear代言人，將與綠色哆啦A夢展開推廣永續行動的第一步， 針對日本國小、國中、高中的教育進行推廣。

今天穿著白襯衫和牛仔褲、綁著馬尾頭現身記者會的綾瀨遙看到站在一旁的綠色哆啦A夢時說：「平時看到的藍色也很可愛，綠色看起來也很清爽、很棒、很可愛。」哆啦A夢則回應說：「這樣我很會害羞，被阿遙稱讚我很清爽，好高興喔。」

綾瀨遙表示， 優衣庫至今在永續發展上的努力遠超過了她的想像，很期待與大家一邊學習一邊思考自己力所能及的永續發展行動。

此外，網球天王費德瑞（Roger Federer）、日本網球王子錦織圭、日本輪椅網球好手國枝慎吾等6名優衣庫全球品牌大使也將通過體育運動及實際穿上採用永續材料製成的日常服裝等方式，為推廣永續發展行動做出貢獻。

迅銷集團公關部及兼優衣庫奧運暨怕運宣傳部部長遠藤真廣在記者會後接受中央社記者採訪時表示，優衣庫致力於「發揮服裝的力量，讓未來更加美好」，將來會讓綠色哆啦A夢到台灣等海外有優衣庫展店的國家及地區推廣全球永續發展活動；至於綠色哆啦A夢是否會商品化，目前還在思考。

(中央社)