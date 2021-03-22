從風水學來看，房間內部的擺設可能會影響家居風水，擅長八字算命的命理師「龍吟師傅」分享，7大新婚洞房的布局建議，對於新婚夫妻來說，除了雙方本身八字命理的因素之外，居住環境對人的影響也​​​​不容忽視，從家具裝潢到飾品都值得好好規劃。

▍1.洞房位置最好在陽光充足、採光良好的地方，如果光線太暗的話，會讓兩人心情煩悶憂鬱，不利於感情發展。

▍2.洞房的空氣應維持暢通，以免新家具及裝潢木材出現油漆味，可能會危害人體的呼吸系統，並影響頭腦，另外，木材忌黑檀及玄色。

▍3.洞房的床頭兩側，不可對著衛浴之門，如此才能身體健康平安。

▍4.洞房地板顏色不要太黑暗，大紅、深紅、粉紅色等紅色系也要避免，易使人脾氣急躁，導致夫妻雙方口角多。

▍5.洞房牆壁及家具、窗簾盡可能不要用粉紅色，因為粉紅色容易使人產生腦神經衰弱，情緒會慌恐不安，易發脾氣，因此必然會頻繁吵架。

▍6.在洞房的床位方面，白虎方就是西邊，記得床位不可逼迫白虎方，否則男方會出現過多桃花，導致夫妻失和。而白虎位同時代表陰柔、小人、血光等寓意，在安排房間時應謹慎避免。

▍7.洞房地毯、床巾、窗簾如果都是紅色，則生女孩的機會較大。

(中時新聞網)