台日桌球夫妻檔福原愛與江宏傑日前驚爆婚變，獨自在日本工作的女方，被拍到約會高帥男還過夜，雖事後解釋「一人一房」，但至今兩人對婚姻狀況都沒有給出定論，而福原愛母親又在本月20日被接回了日本，再度引發揣測，今日本資深記者井上公造受邀上節目爆料，福原愛原本2周前就買好了機票要返台，但卻2度無端取消。

福原愛與江宏傑的婚姻關係，因她被拍到約會照片而引發軒然大波，但事件超過2周，雙方都各自發聲明，而在狀況撲朔迷離的時刻，福原愛行動不變的母親福原千代，揮別江家返回日本，讓事情迎來全新局面，對此，福原愛僅表示母親年事已高，需要看護照顧，所以接回日本，她接受週刊訪談，則是鬆口坦言「幸福被扭曲」，但尊重媽媽想返回日本老家的決定。

日本電視台《新聞直播宮根之家》節目，今天(3/22)又邀請資深記者井上公造談福原愛夫妻的婚姻現況，記者竟爆福原愛其實2周前有訂了機票準備返台，但卻是2度臨行當天取消，取消的原因不明，而節目邀請的另一位名嘴則爆，有別於江宏傑明顯想挽救婚姻的態度，男方還沒有委託的律師，但福原愛已經找好了，推測偏向堅持離婚，夫妻態度完全不同調。

該節目也分析，福原愛跟江宏傑有共同房產還有小孩，這都非常需要彼此討論，而無論要離婚還是要復合，福原愛都必須返台處理，如今福原愛媽媽被送回了日本，讓情況變得更加不明，而福原愛仍是保持一切都還無法透露的態度，只能反覆聲明，兩人無論如何都會以孩子為重。

(中時新聞網)