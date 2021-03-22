外省掛四海幫幫主楊德昀上週傳出職位將交接給副幫主張存偉，近日將舉辦餐會，正式公布新舊交接。不過，外傳楊德昀萌生退意的想法，起因是今年年初嫁女兒時，前代理幫主楊光南派系串連不參加，導致楊對於幫中事務心灰意冷，萌生淡出的想法，改由「光南」派系的張存偉接替幫主一職。

據了解，58歲的張存偉，綽號「存偉」經營砂石、土方為主，在大陸方面實力不錯，與因案在大陸發展的「光南」關係密切。

第8任幫主楊德昀，綽號「斗雲」，年初嫁女兒，國內各大幫會均派人到場，但曾跟隨「光南」的派系，因老大沒有收到喜帖，覺得楊不尊重他們，互相串聯後，全部拒絕出席，藉以表達不滿。但楊認為「光南」人在大陸不可能出席，才沒有放帖子，派系因而產生芥蒂，導致楊對幫中事務灰心，萌生退去幫主一職，有意交接給張存偉。

幫主交接近日盛囂塵上，上周在西門町某港式飲茶餐廳，四海同心會舉辦餐會捐助弱勢團體，許多退休警官均認桌出席，四海幫大老也到場，更加確定由「存偉」接任第9任新任幫主，近日將對外公布。警方表示，接獲相關情資，將對餐會地點派員蒐證，消減黑道氣燄。

(中時 )