41歲知名女星艾莉絲(IRIS)，2017年宣布與英國外交官馬培迪結婚後，便經常透過粉絲團分享親子生活，及家庭經營理念，受到大批粉絲的喜愛。近日艾莉絲雖忙著準備自創保養品牌快閃店的活動，也抽空帶著寶貝兒女「梨梨醬」與「威廉弟」，一同前往海灘享受難得的約會時光。

艾莉絲在昨日(3/21)的貼文中表示「任何關係的經營，都需要付出、陪伴、聆聽和用心，哪怕是天天住在一起的家人，也需要為感情的帳戶多多累積一些存款，心與心之間才不會越來越有距離」，並且透露自己因忙於3月底的品牌快閃店活動，而沒有時間陪伴孩子，特別是女兒梨梨，因此昨日下午趁空檔帶著兩名子女一同前往海灘度假。

艾莉絲趁著威廉弟在海灘上睡去，便與女兒梨梨醬玩起了母女自拍，只見照片中，艾莉絲戴著草帽並穿著一件海島風情的鏤空蕾絲罩衫，隱約露出內搭綠色泳裝，與女兒開心得對著鏡頭擺出各種姿勢與表情，而其中一張獨照中，艾莉絲以性感的坐姿秀出一雙白皙長腿，吸引粉絲忍不住留言「漂亮姊妹花，超正的」、「有點兒太正了這位媽媽」、「依舊是女神」，吸引超過9000人按讚。

艾莉絲出道多年，保養得宜，即使已生過2個孩子，皮膚依舊白皙透亮、身材也十分纖細，羨煞不少女性粉絲。不久前，艾莉絲也曾曬出與梨梨醬一同拍攝的抖音影片，並在其中以「下衣失蹤」的穿搭方式秀出修長美腿，同樣吸引9萬人點閱。

(中時新聞網)