李杏飾演李國超婚外情對象。（八大提供）

愛奇藝、八大、衛視中文台《她們創業的那些鳥事》收視再破紀錄，21日播出第七週，24-49歲女性觀眾全國無線收視1.77搶下全台戲劇冠軍寶座，愛奇藝台灣站總點擊也破千萬，第一時間得知收視佳績的三位女主角陳意涵、林心如及簡嫚書，感謝大家的喜愛跟支持，異口同聲表達非常開心。身兼製作人的林心如，表示劇情已播出到一半，得到身邊親友們熱情回響，「是一部非常有誠意的好戲，獲得很多共鳴。」

昨晚最高收視落點在簡嫚書帶著陳意涵到新家，了解室內的裝潢設計，但鑰匙卻無法開門，為張書豪背後的真相埋下伏筆，這段高潮情節在F24-49歲女性收視族群上也直衝到2.30。擊出亮眼成績，陳意涵開心謝謝大家支持外，透露自己也是這部劇的死忠粉絲，「我自己也是每週都在看！」

網友評論看到「夏芷、小蔦、美季」三人為創業爭吵的情節，覺得既真實又好笑，尤其對林心如擔任的老闆角色，「明顯把個人情緒帶進公事」、「現在擺老闆架子」，似乎演出現實職場寫照，網友甚至笑稱這段可以上「靠北老闆」討論版。提起這段引起大家共感的情節，陳意涵及林心如都表示，當時是按著劇本再即興發揮，導演給了他們很多空間。簡嫚書也回應，是在劇本的架構上增加生活感的點綴。目前已播出一半的「她」劇，陳意涵說：「身邊滿多朋友都是上班族，覺得很有共鳴，他們都很喜歡這部劇。」突破以往演出的簡嫚書，則收到很多人覺得「林美季」真是太可愛又好笑，得到不少人傳達給她「希望自己也能跟『人家』一樣，有勇氣追求夢想，不論是事業還是愛情」。

另外，最新劇情首次出場的李杏，因邱澤的跟蹤，意外發現她是李國超婚外情對象；李杏和邱澤之前在《必娶女人》曾見過，但僅有一面之緣，這次在《她們創業的那些鳥事》是首次對戲，李杏很意外仍有被邱澤認出來，「滿開心的」。李杏為了這次劇中角色還特別去學習陶藝課，騰出時間實習捏陶過程，結果導演最後在拍戲現場只將陶藝品擺在桌上，讓李杏覺得可惜，笑說：「其實我已經可以手作了呢！」

(中時 )