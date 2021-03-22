路透引述消息人士透露，大陸互聯網企業字節跳動正式進軍遊戲業，已完成對遊戲公司上海沐瞳科技有限公司的收購案。

報導稱，字節跳動併購沐瞳科技後，將會保持後者獨立運營，並融合字節跳動在海外的運營經驗，共同開拓全球遊戲市場。沐瞳科技CEO袁菁將繼續作為CEO留任，沐瞳的各項發展路線保持不變。

據稱，上海沐瞳科技成立於2014年，創始人徐振華及聯合創始人袁菁早年間均在騰訊公司從事遊戲開發工作；沐瞳科技已開發Mobile Legends: Bang Bang，Mobile Legends: Adventure，Magic Rush等在海外市場頗受歡迎的遊戲。

字節跳動成長迅速，開始向騰訊布局已久的商業領域邁進，包括廣告、遊戲、直播、社交媒體和辦公軟體等，字節跳動都展現擴張版圖的野心。騰訊及其投資組合公司人士指出，字節跳動的積極布局，迫使騰訊在過去一年中也加快投資腳步，並且親身參與其投資的800多家公司。為了強化核心遊戲部門，騰訊同時也擴大收購及開發休閒遊戲。

(工商 )