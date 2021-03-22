金曲台語歌王荒山亮邁向出道20年，將在4月11日於台北國際會議中心舉辦「迎接好天」20週年演唱會。荒山亮從小熱愛音樂，過去曾在幕後學習、製作音樂相關工作，他剛開始收入不穩，坦言只要有工作邀約幾乎會接下，他唱過許多天王天后Demo，包括王心凌〈愛你〉、謝金燕〈練舞功〉的嘻哈Rap，特別〈練舞功〉前奏一開始的霸氣：「哼哈，哼哼哈兮。」就是荒山亮親口獻唱。

荒山亮表示謝金燕之前不知道「哼哼哈兮」就是他唱的，直到某次在演出後台巧遇，他主動跟謝金燕說：「我們有男女對唱過。」謝金燕聽了一頭霧水：「什麼時候？我不知道。」他接著笑說：「〈練舞功〉前面Rap就是我。」讓謝金燕嚇一跳，笑翻眾人。

荒山亮憶起在2005年〈練舞功〉製作人主動聊起有一首很新穎的台語歌曲，歌詞包含台語、英語，相當創新，荒山亮一聽完很有興趣，與製作人不斷嘗試許多節奏、編曲，只為想呈現有功夫感，他即興唱出：「哼哼哈兮，哼哼哈兮。」很符合歌曲，隨即被製作人加入在歌曲內。

荒山亮也分享以前KTV剛盛行時，很多導唱都不是原唱的歌聲，俗稱為「B版」，像是山寨的導唱，荒山亮曾錄製了上百首的B版歌曲，起初唱一首價碼是1萬元，後來不景氣價格一直往下修，最後也沒落了，但他坦言這是讓他練就模仿好功夫，特別會學張宇、李宗盛、劉德華及張學友等，唱的唯妙唯肖，「對方要求嚴格，必須要很像，我都盡量去模仿，一直反覆地去聽，現在有很多的錄音、唱歌技巧都是在那時候練起來的。」

荒山亮近年來除了忙歌唱演藝事業，努力投資副業，他去年斥資百萬在東區開設美墨餐廳，雖然周邊餐廳競爭激烈，至今生意不錯，許效舜、周蕙等演藝圈朋友都去捧場，他透露至今還沒想過何時會回本，不過現在有外送平台增加生意，業績逐漸穩定，他透露店內每個月必須要營收80至100萬元，才會開始賺錢，目前收支打平。

荒山亮斥資開店，好友許效舜大力相挺。（陳俊吉攝）

荒山亮將舉辦演唱會，正進入倒數階段，心情興奮。（陳俊吉攝）

(中時 )