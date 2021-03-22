情人節雖然已經過了，但浪漫氣息不減。三峽戶政事務所近期舉辦「浪漫三月，三峽魔法玫瑰結婚趣」活動，將所內空間打造成玫瑰賞花園，用玫瑰花點綴製造浪漫氛圍，並推出系列活動，即日起至31日止來三峽所辦理結婚登記的新人，便可獲得手作「玫瑰波波球」。

三峽戶所主任游玲玉表示，現在正值春季，玫瑰花、海芋、繡球花都盛開，正是賞花最佳時間，所內因此發想舉辦魔法玫瑰結婚趣，用玫瑰裝飾，將空間布置成宛如「美女與野獸」童話中的場景，並擺出魔法玫瑰，讓民眾感受春天的愉悅氣息，並營造溫馨的洽公環境。

三峽區住戶楊小姐表示，來戶所原本是來替女兒辦理學校要用的戶籍謄本，一出電梯就看到整面牆的玫瑰， 覺得十分驚艷，女兒也對會發光的魔法玫瑰感到非常驚奇，眼睛一直盯著看，直呼好可愛。

住戶謝小姐表示，因為工作需要來所申請自然人憑證，除了臨櫃人員貼心辦理業務外，也發現三峽戶所有如此精緻的手作玫瑰園佈置，在辦好憑證後，更拉著好姊妹一同在戶政的玫瑰園拍照打卡，裡留下美好的回憶。

游玲玉說，防疫期間，提醒民眾到三峽戶所洽公時，戴口罩、手消毒、量額溫，簡單三步驟，保護自己也保護別人。戶所全力配合防疫措施，在入口處設置消毒酒精，定時所內區域進行消毒作業，守護民眾健康。

(中時 )