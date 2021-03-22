空軍證實： 2架F5E戰機空中擦撞墜海 飛行員跳傘搜救中 16:142021/03/22 中時新聞網 陳泳溙 、中時、 莊哲權 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 空軍證實： 2架F5-E戰機空中擦撞墜海 飛行員跳傘搜救中（國搜中心提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 空軍證實兩架F5-E戰機於台東外海墜海，空軍7聯隊政戰主任吳榮華表示，2架F5-E戰機於今日下午15：07實施編隊訓練時，於空中發生擦撞，軍機毀損並墜落於台東外海。2名飛官分別為，機號5286潘穎諄上尉 空官104年班約28歲、機號5287羅尚樺中尉空官106年班 約26歲。空軍表示，飛機墜落地點為台東外海，距離空軍志航基地東南方37.5海浬，2名飛官跳傘，目前尚未尋獲。國家搜救中心已經立即動員搜救。 快訊／2架F5E戰機擦撞墜海 尋獲中尉羅尚樺 失去生命跡象 美中2＋2高層戰略對話實錄 (中時新聞網) #空軍 #戰機 #台東外海 #證實 #2架 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 220艘武裝漁船現身南沙牛軛礁 菲外長呼籲大陸召回 10:262021/03/22 兩岸 黑鷹直升機海上尋獲飛官羅尚樺 吊掛送醫急救殉職 17:182021/03/22 政治 F5E驚傳擦撞墜海 宅神祈禱集氣 飛官堂哥回應了 17:182021/03/22 政治 釣島周邊美日大型聯合軍演 日媒：最快年內舉行 10:312021/03/21 國際 美日2＋2對話稱擬探討日如何協助援台美軍 國民黨：外交部不宜忽略原委 16:462021/03/22 政治 千鈔亂飛騎士急煞猛撿 路人幫搶回29張 男驚曝：不是我的 21:182021/03/21 社會 2飛官才剛結婚 尋獲羅尚樺搶救不治 妻3句喊話充滿淚 16:442021/03/22 政治 F5E戰機去年11月中才復飛 今又傳擦撞失事 16:382021/03/22 政治 台南6人超載轎車撞貨櫃車 2人噴飛場面驚悚 09:342021/03/22 社會 空軍2架F5E空中擦撞墜海 失事時段天氣資料曝光 16:302021/03/22 政治 珍妮佛羅培茲不理情變照耍辣 透視禮服風一吹上下全看光 11:392021/03/22 娛樂 政治熱門新聞 網紅喊要抗中保台 海龍蛙兵留言招募 覺青1秒全閉嘴 - 政治 獨》秋後算帳？李眉蓁父親李榮宗傳遭逼退 - 政治 日本民間挺台灣鳳梨 本田善彥揭不為人知的動機 - 政治 呂秀蓮兩岸拋邦聯制 台陸網友反應一面倒：傻了嗎？ - 政治 陳柏惟罷免會過？吳子嘉爆台中內幕 宅神直冒冷汗 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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