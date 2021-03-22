空軍證實兩架F5-E戰機於台東外海墜海，空軍7聯隊政戰主任吳榮華表示，2架F5-E戰機於今日下午15：07實施編隊訓練時，於空中發生擦撞，軍機毀損並墜落於台東外海。2名飛官分別為，機號5286潘穎諄上尉 空官104年班約28歲、機號5287羅尚樺中尉空官106年班 約26歲。空軍表示，飛機墜落地點為台東外海，距離空軍志航基地東南方37.5海浬，2名飛官跳傘，目前尚未尋獲。國家搜救中心已經立即動員搜救。

快訊／2架F5E戰機擦撞墜海 尋獲中尉羅尚樺 失去生命跡象
美中2＋2高層戰略對話實錄

(中時新聞網)

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