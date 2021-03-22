POS廠飛捷(6206)因應產業競爭加劇，2年前規畫營運轉型三部曲，其中首階段拓展非POS產品已見成效，並進入拓展非PC產品的第二階段，第三階段則推出雲端統一端點管理平台（UEM）品牌inefi展開軟體服務，目標2028年硬體生產及軟體服務營收貢獻達各半。

此外，因應新台幣強升及零組件價格缺料大漲的成本壓力，飛捷規畫調漲產品報價5～10％因應，今年承接的新訂單已採新價格，既有客戶訂單則自5月起調漲反應。公司表示，目前訂單需求量非常好，能否順利取得料件才是關鍵，預期營運動能可望自第二季起回升。

飛捷因應POS產業價格競爭加劇，2019年起展開轉型規畫，首階段轉向拓展毛利率較高的觸控平板（Panel PC）、自助服務機（KIOSK）及行動POS（mobile POS）產品，三者去年合計營收貢獻自20％提升至32％，傳統POS機則自80％降至72％。

而飛捷去年邁入轉型第二階段，開始承接泳池控制器機箱等非PC產品，同時著手研發規畫第三階段的軟體服務，日前宣布以「inefi」品牌推出雲端統一端點管理平台（UEM）解決方案，協助企業在物聯網環境有效簡化管理工作、降低營運成本。

飛捷指出，目前全球使用的POS產品有1000多萬台，其中飛捷產品約100多萬台。決議推出自身研發的UEM平台品牌unefi，以及由聚焦行為掌控、AI影像辨識的子公司華捷智能發展的Berry AI平台，主要是藉此有效降低服務成本。

飛捷分析過去旗下子公司BOX取得的英國郵局大型標案產品檢修經驗，發現一台產品平均送回檢修，4次中有2次是人為問題、用電話即可解決，另1次需要帶料前往檢修，而多數損壞並非產品本身，而是如印表機等周邊設備。

飛捷指出，若歐美客戶將產品送回檢修，無論是派人前往或送回檢修，單次成本就要200～250美元，透過unefi平台可減少到場拜訪的25％成本。初步先以既有歐美客戶為推展對象，並逐步拓展至其他製造商，採雲端訂閱制、依裝置數計費。

飛捷表示，unefi服務平台有三大特色，一是支持多平台服務，二是能遠端操作系統重置、電源管理等功能，減少派員前往成本。三是除了POS機本體外，包括掃描器、印表機等周邊設備亦會提供服務，將所有相關設備管理整合在同一平台內。

飛捷認為，目前市場同業雖有提供軟體加值服務，但主要是為協助銷售硬體，多數平台為外購、並非自行開發，且僅支援公司產品及主機，不支援主要問題核心的周邊設備及他牌產品。飛捷服務平台除了支援多平台、支援非公司產品及周邊設備，為真正的軟體服務。

對於軟體服務的發展目標，飛捷表示，公司以全球1000萬台POS設備為目標，因此首先以自家產品及既有客戶先練兵，試用期不收費、首要建立使用體驗及口碑，已有部分歐美客戶安裝試用。預估若開始收費，提供服務的設備達3萬台即可達損平。

飛捷預期，軟體服務在明年開始收費後，才會對營運有所貢獻，隨著服務台數增加、營收規模擴大，可望使軟體服務毛利率提升。目標服務設備在3～5年達100萬台，至2028年軟體服務營收貢獻達一半，與起家的硬體生產貢獻分庭抗禮。

(時報資訊)