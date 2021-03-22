畢業於台大醫學系高材生的吳若玄，擁有甜美外型和174公分高挑身材，智慧與美貌兼具的她吸粉無數，加上神似南韓國民初戀秀智，有「台大秀智」稱號，常在社群分享近況的她，近日曬出比基尼辣照，超狂身材讓網友全暴動。

吳若玄透露本來要去洗三溫暖，到了才發現熱水壞了，雖然心情受到影響，她仍不忘曬出火辣美照，穿著桃紅色比基尼的她，身上外套脫到一半，露出渾圓雪乳和深邃事業線，還隱約可見腹肌、馬甲線，牛奶肌膚吹彈可破，超火辣身材讓人看了血脈賁張。

吳若玄身材相當火辣。(圖／翻攝自IG)

吳若玄外形神似南韓女星秀智。(圖／翻攝自IG)

而人在美國做研究的她，也說到媽媽曾表示，家中的女生沒有當花瓶的命，沒有辦法偷懶裝笨，因為基因不好，讓她也直呼：「總是這麼拚命，怎麼可能當花瓶」，網友也回應「就算是花瓶，也是有裝墨水的花瓶」、「從事我們這行沒有偷懶裝笨的命，加油」。

吳若玄在校期間就因出色外貌頻上表特版，加上高學歷更加引人注目，而脫下醫師袍的她，也有深藏不露的超洶湧的上圍，讓她人氣不斷攀升，前年從台大醫學系畢業，現已取得台灣和美國的醫生執照。

去年10月赴美國擔任臨床研究員，專攻眼科研究，目前仍留居美國的她，日前也透露自己終於施打疫苗了，並開心表示「下禮拜收病人終於不用擔心自己是傳染源了」。

(中時新聞網)