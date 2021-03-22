基隆長庚醫院副院長洪明銳下午2點率先施打，成為基隆第一名接種新冠肺炎疫苗的醫護人員。（陳彩玲攝）

基隆長庚醫院急診室主任李景行第二順位施打疫苗。（陳彩玲攝）

基隆長庚醫院副院長洪明銳下午2點帶領9名一線醫事人員在院內接種疫苗。（陳彩玲攝）

AZ疫苗每瓶容量5毫升、可供10人施打。（陳彩玲攝）

AZ COVID 19疫苗今日開打，基隆長庚醫院副院長洪明銳下午2點率先施打，成為基隆第一名接種新冠肺炎疫苗的醫護人員，他呼籲民眾要對疫苗有信心，其他接種的醫事人員心情也都相當輕鬆，急診室主任李景行施打前更拍照留念，直呼終於等到了。

基隆長庚是基隆市唯一負責施打新冠疫苗的醫院，衛生局統計，第一批符合資格總計3269人，洪明銳22日下午帶領9名一線醫事人員在院內接種，他說，施打後，就像被蚊子叮了一下，完全沒有感覺，跟接種一般疫苗差不多，心情很愉悅也很放鬆，並指出，其他同仁也認為要先有抵抗力，才能保護社會和國家，因此，參與度相當高，也呼籲民眾要有信心。

急診室主任李景行第二順位施打，在等候護理師準備疫苗時，他更拿出手機請託同仁幫忙拍照留念，並開心直呼，終於等到了。他說，新冠肺炎爆發至今已長達一年多時間，現在終於等到疫苗，就像是看到曙光，希望未來不僅是醫護人員，全國所有民眾都能盡快施打到疫苗，大家一同渡過這個疫情，希望自己先施打能引發效應。

衛生局表示，基隆分配到30瓶AZ疫苗，每瓶容量5毫升、可供10人施打，總計300名醫護人員可以接種，對象主要是4家專責隔離、檢疫的醫院，包括長庚醫院、衛生福利部基隆醫院、三軍總醫院、礦工醫院，日前統計14.8％一線醫事人員有意願施打，未來若陸續開放其他接種對象，基隆醫院、社區醫療院所也會投入量能支援。

衛生局進一步說明，AZ疫苗需開瓶後6小時內施打完畢，也得保存在一般冷藏2至8度空間，在指定接種醫院時，皆會查核冷運、冷藏設備是否符合要求，此外，中央考量儲存問題，會在疫苗消耗到一定數量時，再撥發給醫院，不會有不足的問題。

(中時 )