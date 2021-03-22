東港高中12日傳出集體食物中毒案，全校共343人出現嘔吐及腹瀉等症狀，屏東縣政府衛生局緊急採檢住院學生檢體，22日化驗報告出爐，確定感染諾羅病毒，至於是食物或水質遭汙染？相關事證已移交屏東地檢署，檢察官將深入調查釐清。

據了解，此次食物中毒案件中以高中部及國中部2年級生最為嚴重，當天皆食用吃同一家營養午餐，中午菜色包括蝦米高麗菜、古早味肉燥等，衛生局已採檢完畢。第一時間也進行學校全面性大消毒，學生上周六前也都康復出院。

屏縣衛生局長施丞貴表示，已從住院的20多名學生中採驗檢體，其中7人驗出諾羅病毒，供餐場地第一時間就勒令停業，且全面消毒，目前已完成採檢。

屏縣府教育處副處長楊英雪則強調，由於發病學生集中於其中一家團膳業者，依學校與廠商所訂契約書規定，符合「2人以上攝取相同食品而發生相似的症狀，則稱為1件食品中毒案件」定義，廠商違規經確認且情節重大，將依契約規定辦理後續終止契約事宜。

但業者強調，食品安全問題不是小事，因此一再要求同事必須注意烹煮場地與食材清潔，會尊重公部門調查，且已移送屏檢偵辦，會配合案件進行，希望能盡速讓真相水落石出。

屏東基督教醫院胃腸肝膽科主治醫師林連豐表示，諾羅病毒症狀類似腸胃炎，一旦感染會有噁心、嘔吐、腹瀉及腹絞痛情況，由於病毒傳染力強，常透過口沫及接觸傳遞，建議多洗手才能避免染病。

(中時 )