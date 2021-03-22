頭前溪沿線的17口抗旱井，這幾天取水量有2.31萬噸。（羅浚濱攝）

新竹縣政府22日召集各鄉鎮市公所與相關單位召開旱災應變會議，因應未來水情燈號若進入「紅燈」階段，實施供5停2的分區或定點供水，縣長楊文科指示「做最壞的打算，做最好的準備」，若到3月底情勢沒有好轉，將實施緊急取水作業演練。

縣長楊文科18日與聯電榮譽副董事長宣明智等人到寶二水庫的仙爺廟祈雨，這幾天冷峰過境，新竹地區陸續有雨，但沒有直接提升水庫水量，寶二水庫水位持續下降，到22日蓄水量剩9％，寶山水庫跌破2成，蓄水量剩19.5％。

水公司三區處副處長謝東穎表示，北水南送的桃竹備援管線，將從日供20萬噸逐漸提高到22.5萬噸，這幾天頭前溪隆恩堰取水量有8.48萬噸，17口抗旱井則有2.31萬噸，顯示下雨是能增加地表水的取水量。

謝東穎表示，新竹地區若未見好轉，進入供5天停2天階段，將規畫甲、乙區作為停水區域，甲區為竹北市及部分芎林鄉，乙區為新竹市、竹東鎮及部分寶山鄉及芎林鄉，新豐湖口地區為二區支援前端水區，不停供。

縣府召開旱災應變會議，討論相關單位回報民生、醫療、消防及工業用水等整備狀況，請各公所盡快添購儲水用水桶設立臨時供水站，派員不定期巡視維護，縣警局則定期巡查並設置巡邏箱，震懾宵小。

在盤點可供調度的輸水車部分，消防局可調度3輛水車，在不影響勤務下協助送水，環保局有1台水車能提供載運民生、消防及醫療用水，社會處則聯繫限水區域內，對行動不便及獨居老人給予必要協助。

(中時 )