東陽吳篙文教基金會第13屆東陽盃『我最愛現』交安影片網路競賽活動成績揭曉，臺南二中大眾傳播社[重來]影片作品，主角自然情緒演譯，流暢的運鏡和剪輯鋪排出情境，奪得戲劇組最佳戲劇大賞，獲得2萬元獎金，最佳主角獎也由該片女主角王苡潔同學獲選，獲得1萬元獎金，最佳音樂舞蹈劇賞則因參賽作品表現未盡出色，獎項從缺。

東陽盃『我最愛現』交安影片競賽，最高獎項除了最佳戲劇大賞及最佳音樂舞蹈劇賞各一名外，還評選出3組佳作影片：得獎團體分別是臺南高商／廣告設計科二年甲班[阿嬤的醬油]、家齊高中／大眾傳播社[懲]及臺南女中／低音媒體傳播社[Crossing]，佳作作品各有戲劇主軸，時光重回的情境手法、懲誡意喻之運鏡設計、主角的故事敘說角度，最終呈現交安觀念的重要。

榮獲最佳戲劇大賞臺南二中大眾傳播社[重來]，該片女主角王苡潔同學演出平實自然，細膩流暢傳遞人物情感，角色詮釋到位，呈現出無法重來的遺憾情緒，也是本屆最佳主角獎得主，可說是雙料獎項作品。

東陽吳篙文教基金會持續推動交通安全提升行文化教育數十年不中斷，去年因疫情暫停大台南區高中校園的現場競賽活動，但活動不間斷，改由網路平台持續舉辦交安影片競賽，但從參賽作品可以看出，高中生在影片運鏡拍攝及後製畫面剪輯的說故事技巧，已頗有專業程度的功力。基金會表示，現今青少年可說是網路世代，網路媒體也是基金會主力發展的媒介，期望能藉由這交安主題的影片競賽活動，進而提升青少年學生族群對行的安全觀念之重視。

(中時 )