元大金旗下元大投信在去年發行的高股息龍頭基金，時隔一年，整體總規模仍居高不下，接近400億同時遙遙領先其他台股基金，不僅已形同「國民基金」，對此元大投信董事長劉宗聖更以「護國神山」，來比喻未來高股息龍頭基金將在元大的台股投資型保單所扮演的角色，有相當的比重將與高股息龍頭基金連結。

對於這張純台股投資型保單，元大金經營高層則是希望能發揮對保戶「盡早開始、正確組合、持續累積不間斷」的效果，特別是投資型保單成為美國退休保險主力選擇，也讓元大金高層在評估時印象深刻，因此也支持旗下跨子公司推出主打台股的投資型保單，讓保戶能藉此「安心存股」，不論是薪工族，或是退休族，都能藉此得到「理財安全防護網」。

對此元大金內部即分析，目前壽險保單是台灣客戶最重要的金融資產部位，特別是投資型保單，包括能滿足保戶需求的優質投資組合，正確的保單管理方式在在都是重點，而在人口持續老化、利率持續維持低檔、IFRS 17號公報與ICS 2.0的新制上路的當下，不論是市場環境或是監理法規都出現重要的質變，此時投資型保單的投資結構及成份就很重要，才不致於原本應是客戶理財輔助良藥的投資型保單：「結果而變成毒藥！」

正因為如此，既沒有匯率風險，且近一年多來獲得外資源源不斷匯入助攻、且多方基本面受看好的台股，才成為元大此次發行投資型保單的「主角」。

且不僅如此，元大在發行這張投資型保單的同時，儘管不排除未來必要時，例如台股回檔時仍要加碼投資債券的空間，但已公開對外和高風險垃圾債劃清界線，就是不希望投資型保單被「利自險中求」的錯誤心態誤導，結果導致投資結構錯誤，包括台灣現在許多投資型保單，都與高風險垃圾債連結，結果讓台灣整個投資型保單市場已形同「全世界有毒資產的最大廢棄物清理場。」甚至因此導致台灣保戶長期的資產錯誤配置，完全違背了保單在「保障」上該有的本質：不只是人身安全要保障，理財安全也應該保障。

(工商 )