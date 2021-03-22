經濟部統計處公布2月外銷訂單統計，金額為425.9億美元，創歷年同月新高，與去年同期相比年增48.5％，是連續12個月正成長，寫下2010年3月以來的最大漲幅。

統計處指出，由於全球景氣漸次復甦，遠距設備、宅經濟及新興科技應用需求熱絡，帶動科技類貨品訂單續強，加上國際原材物料行情走揚，激勵傳統貨品接單續增，以及去年疫情延燒，基數相對較低，致2月外銷訂單雖逢農曆春節假期但各主要貨品接單多呈二位數成長。

(工商 )