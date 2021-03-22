連12個月正成長 2月外銷訂單優於預期 16:312021/03/22 工商 邱琮皓 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 經濟部統計處公布2月外銷訂單統計，金額為425.9億美元，創歷年同月新高，與去年同期相比年增48.5％，是連續12個月正成長，寫下2010年3月以來的最大漲幅。 統計處指出，由於全球景氣漸次復甦，遠距設備、宅經濟及新興科技應用需求熱絡，帶動科技類貨品訂單續強，加上國際原材物料行情走揚，激勵傳統貨品接單續增，以及去年疫情延燒，基數相對較低，致2月外銷訂單雖逢農曆春節假期但各主要貨品接單多呈二位數成長。 1分鐘讀財經》產能驚見秒殺盛況 台積訂單滿到明年底 美食-KY去年Q4營業淨利率達雙位數 創三年來同期新高 (工商 ) #外銷 #訂單 #正成長 #接單 #景氣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 4月起全面調漲產品報價 點序全年業績 拚年增五成 04:102021/03/22 證券．權證 飛捷軟硬新招齊發 全年重返雙位數成長 18:012021/03/22 財經 聚陽2020年稅後淨利20.56億 創歷史次高 20:232021/03/22 財經 權證星光大道－新普 小金雞添動能 04:102021/03/22 證券．權證 電動機車市占 光陽樂觀看升 04:102021/03/22 社會新聞 《電腦設備》飛捷訂單動能回溫 今年重返成長軌道 07:442021/03/22 財經 需求續旺 矽統訂單排到年中 04:102021/03/22 證券．權證 《電機股》去年營收創高 宏佳騰衝過40關 13:582021/03/22 財經 鋼價有撐 鋼鐵族群Q2業績添柴火 04:102021/03/22 證券．權證 內外翻轉 南紡業績拚20年新高 04:102021/03/22 證券．權證 權證星光大道－雙鴻 產品出貨增溫 04:102021/03/22 證券．權證 財經熱門新聞 散戶注意：台股「3千金」也掛了 科技股暴力恐攻ing - 財經 台積電恐「凍漲」到5月 散戶先跟上3檔電動車概念股 - 財經 合庫金董事會定案 今年發1.05元股利 - 財經 - 工商 首場會談陸方超嗆 川普經濟顧問爆：拜登政府糗大了 - 財經 台積電由黑翻紅止跌？ 分析師曝觀察這時間點 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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