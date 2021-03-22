魚池鄉迎曙光勝地金龍山，日前發生擄人搶案，還將被害人丟包在仁愛鄉山區。南投縣長林明溱22日上午要求南投縣警察局盡速破案，將歹徒繩之以法；集集警分局專案小組，下午5點就在埔里鎮逮捕涉案的涂姓男子，並繼續追緝在逃的共犯。

金龍山是欣賞日出、雲海的著名景點，來自彰化縣的夏姓男子，19日獨自前往金龍山，早上10點多在第2涼亭休息時，突然被2名男子蓋布袋，搶劫身上財物1400多元及提款卡，還將他挾持到仁愛山區，以束帶綁在樹上丟包；後來夏姓男子自行脫困，並請當地民眾幫忙報警。

集集警分局隨即成立專案小組，全力追緝擄人劫財的嫌犯，調閱沿途監視錄影畫面，20日在埔里鎮發現夏姓男子的車，警方掌握特定對象身分，持續進行緝捕行動，22日下午5點多，在埔里鎮逮捕涉案的涂姓男子，但警方並未進行夜間訊問。

據了解，涂姓男子與夏姓被害人並不相識，只因為缺錢花用就隨機犯案；警方除了持續追緝在逃共犯，還要追查夏姓被害人被涂嫌等人盜領的4萬多元。

魚池鄉迎曙光勝地金龍山，日前發生擄人搶案，還將被害人丟包在仁愛鄉山區；南投縣長林明溱要求南投縣警察局盡速破案，將歹徒繩之以法。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

林明溱表示，縣府將會同各風景區管理單位，在各景點出入口設置監視器，加強治安監控，提升遊客旅遊安全品質。

林明溱表示，金龍山景色優美，吸引各地民眾前往休憩賞景，竟然在在民風淳樸的魚池鄉，發生擄人劫財案件，歹徒罔顧法治行徑，相當可惡，縣警察局一定會全力緝捕盡速破案，將歹徒繩之以法，維護觀光區治安及民眾生命財產安全。

(中時 )