統一超(2912)7-ELEVEN鮮食聯名再添一家！統一超即日起攜手米其林一星天香樓推出兩款聯名鮮食-「辣炒雞烤飯糰」及「香辣雞炒飯」，並將人氣名菜轉為微波即食冷凍食品，統一超預估，新品上市將帶動相關業績成長20%。

統一超持續擴大聯名鮮食品項，台北亞都麗緻大飯店「天香樓」傳承起源杭州的香港天香樓，堅守杭州老菜的風華韻味，以傳統道地杭州菜及新式中華料理聞名，是許多懂吃的老饕口袋餐廳名單之一，天香樓更曾被網路票選為最難訂到位的摘星餐廳T0P5，其中招牌菜東坡肉等，遠近馳名，此次特別攜手天香樓，由蟬聯三年米其林一星天香樓行政主廚楊光宗監製、使用「天香樓熟成麻辣醬」入菜，推出連本店也吃不到的兩款聯名鮮食-「辣炒雞烤飯糰」與「香辣雞炒飯」。

統一超7-ELEVEN表示，與餐廳主廚楊光宗耗時半年研發，首次將經典的人氣醬料-「天香樓熟成麻辣醬」搭配主廚拿手的雞肉私房料理，不僅是首次將麻辣醬運用在料理中，更是主廚楊光宗隱藏的私房菜；其中最大挑戰在於麻辣醬製程相當費時耗工，使用多重漢方拌炒花椒油與辣椒，需靜置兩週以上使其熟成，讓食材味道相互融合；品項上，選擇最具中式料理代表性的炒飯及飯糰為首選，其間反覆與主廚確認品質與餐廳風味接近，完美體現天香樓道地杭州菜的靈魂風味；至於「辣炒雞烤飯糰」以蒜炒爆香雞丁加入天香樓熟成麻辣醬，香辣開胃層次豐富，飯體採用日本直輸鰹魚醬油與蒲燒醬調製，香氣濃郁。

7-ELEVEN亦將天香樓的經典人氣菜色轉為微波即食的冷凍食品販售，其中「杭式招牌東坡肉」將帶皮五花以紹興酒等調料長時間燜煮入味，肉質軟嫩不油膩，紹興酒香迷人撲鼻，醬汁呈現清湯狀，而「老少筍燒肉」則將五花肉爆香翻炒，文火滷煮軟嫩Q彈，老筍、新筍與調料、金鉤蝦等燒煮出筍香與味甜，統一超預期，新品上市將帶動相關業績成長20%。

(時報資訊)