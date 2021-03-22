由於美公債殖利率波動與中美政治情勢趨緊，雖然韓國經濟數據亮眼，但22日盤中多空交戰下，KOSPI最後收3,035.46點，下跌4.07點，跌幅0.13%。韓元上漲，而基準債券收益率下跌。

22日，KOSPI盤中跌幅一度達0.66％，創11日以來單日盤中指數最低。

三星電子漲0.12％，而電池製造商LG Chem與網路業者Naver，分別跌3.01％和1.37％。

韓國1日至20日的出口，年增12.5％。但這個經濟利多消息，似乎並沒有在市場發酵。

美國聯準會 (FED) 19 日宣布，不再延長疫情期間鼓勵銀行放貸措施，故較寬鬆銀行槓桿規定，至3月底到期終止。美國10年期公債殖利率，於19日飆升後，也小幅下跌至1.68％。但是，一些債券經理人表示，近期殖利率上升讓市場不安，並擔心上揚趨勢會脫序。

中美兩國在19日結束為期兩天的會議，美國在阿拉斯加會議上，強硬且直接表態，也為拜登政府未來施政上鋪路。外資賣超5463億韓元，約4.414億美元。最新匯價，目前1美元可兌換1,128.4韓元，韓元升值0.19％。韓國3年期公債殖利率下跌0.5個基準點至1.141％，10年期的也下跌2.9個基準點至2.069％。

(時報資訊)