明泰(3380)下午舉行法說會，董事長黃文芳直指，今年發展重點包括優化原有事業、持續擴大新產品、增加新場域的應用以及M&A補強能力，增加出海口。今年宅經濟效應持續發酵，已做好與疫情共處的準備，加上匯率波動影響，以及因應國際貿易關係所做生產基地比重的調整，將審慎樂觀面對挑戰，持續穩健成長的力道。

黃文芳說，無線寬頻網路產品及企業行動方案的車聯網產品是明泰成長的兩大動力，2020受益宅經濟，數位多媒體部門也有顯著成長。明泰掌握有線、無線通訊、邊緣運算及AI關鍵技術，天羅地網的涵蓋，運用在智慧城市、智慧製造、智慧醫療與智慧家庭等領域，透過IT、CT、OT架構整合，提供具高性價比的端到端(End-to-End)完整解決方案。期許積極發展出各種垂直服務及產業互聯網應用，共創雙贏局面，持續作為5G專網解決方案的領導者。

2020年明泰四個產品事業體投入的先進技術研發成果，在無線寬頻網路事業體：5G小型基站、支援Sub-6G及Millimeter Wave的5G CPE，並結合Wi-Fi 6無線網路技術，可深入企業與家庭。在區域都會網路事業體：400G高速乙太網路交換機可用於資料中心及5G雲端核心網；XGS PON OLT新世代光纖接取網路設備；DCSG分散式基站交換機路由器。

另外在數位多媒體網路事業體方面：全系列高、低階種類的網路監控攝影機(IP-Cam)導入自主動態視訊影像調適(AVS)及智慧影像分析(IVA)技術。企業行動方案事業體：發展77GHz/79GHz短、中、長距離車用毫米波雷達及環周感測系統，並結合車用環景影像系統，為車廠提供安全駕駛組件。

明泰強調，科技研發團隊走在技術前端，市場後援隨時掌握趨勢脈動，在5G這股風頭浪潮裡已有產品線的完整佈局，可以快速銜接市場需求，提供高速及完整的解決方案與產品整合，成為客戶最佳的合作夥伴，掌握無限商機。

(時報資訊)