期交所鑑於近年來大專院校老師及學生利用虛擬交易所於課堂學習情形增多，為使校園年輕人可透過模擬交易，增進期貨專業知識並瞭解期貨交易風險控管重要性，及培育未來期貨操盤人才，期交所今年將舉辦兩階段模擬交易競賽。

期交所指出年輕人未來將成為期貨市場重要支柱，期交所以加強「金融教育」為出發點，首度舉辦由大專院校老師指導推薦、學生組隊參賽的全國大專院校模擬交易競賽。期望同學能將課堂學習之理論應用於模擬交易競賽，並隨競賽與課業學習過程，持續精進與修正交易策略。

期交所將同步在北、中、南、東四所大專院校舉辦校園巡迴講座，並搭配線上講座，宣導本次競賽辦法及競賽平台-期交所虛擬交易所，同時邀請業界講師以「如何成為成功的操盤人」為題，講述自身操盤紀律及風險控管經驗，引導學生建立正確期貨交易觀念。

此次模擬交易競賽每參賽隊伍起始資金為新臺幣500萬元，競賽商品為期交所4大主力商品(臺股期貨、小型臺指期貨、臺指選擇權及股票期貨，並限週契約、近月及次近月契約，另股票期貨限特定造市標的)。依競賽結果選出15隊優勝隊伍，將會頒發獎金。

期交所今年將舉辦兩階段模擬交易競賽，第一階段活動「縱橫期海Try Try看－大專院校模擬交易競賽Part I」報名期間即日起至3月30日止，競賽期間自4月1日至5月31日，報名上限為200隊，歡迎大專院校學生踴躍組隊參賽。活動參賽對象為國內大專院校在學學生，由指導老師推薦及學生組隊報名參加，每隊學生人數最少3人、最多10人，每位指導老師至多可推薦3隊，每位學生僅限參賽1隊。

(時報資訊)