前衛生署署長楊志良22日表示如果現在有新冠國產疫苗，他「一定不打」，因為國產根本沒完成第3期人體試驗；衛福部長陳時中回應表示，大部分國外新冠疫苗也都沒有做完第3期就通過EUA（緊急使用授權），陳時中還說，當年H1N1國產的國光疫苗也沒有做第3期，「台灣做大規模人體實驗有其困難。」楊志良對本報表示，請陳時中部長去查一下資料，國光當然有做完第3期。

22日是台灣施打AZ疫苗首日，上午有媒體問前衛生署署長楊志良「如果今天有新冠國產疫苗，要不要打」，楊志良不改大砲本色表示「一定不打」，因為新冠國產疫苗根本沒有完成第3期人體試驗，只做到第2期就號稱完成。

下午中央流行疫情指揮中心例行記者會上，有媒體問及，楊志良說國外新冠疫苗都做完第3期才緊急授權，國產疫苗卻只通過第2期就能申請，如果有國產疫苗他絕對不打，對此陳時中有何看法？

陳時中表示，他要強調，長期而言國產疫苗能夠自給自足是一件非常重要的事，「我們認為國產疫苗可以說是『護國抗疫神山』，長期也是維持我們安全治理很重要，大部分在國外也都沒有完成到3期就通過EUA。」

陳時中說，國產疫苗抗體的生成性有一個很好的基礎比較值，保護力也有一定的效果，「安全的量我們做了3000（人），這個量絕對是夠的，是符合標準的，」安全性沒有打折扣，全部都有做完。他又說，以前H1N1國產疫苗，（國光）也沒有大規模做人體實驗，因為台灣在做大規模第3期實驗有其困難。

楊志良則對本報表示，請陳時中部長去查一下資料，「國光當然是有做完3期。」

至於陳時中所謂的「大部分國外疫苗也都沒有完成第3期就通過EUA」，事實上輝瑞／BNT疫苗、莫德納Moderna都是去年7月進入第3期臨床試驗，輝瑞／BNT收案超過4萬名成年人，莫德納收案3萬多人；2支疫苗都在去年11月提出第3期臨床試驗報告並申請緊急授權。英國AZ疫苗第3期臨床試驗自2020年4月起在英國、巴西與南非招募超過2.4萬名成人受試者，2021年2月在國際醫學期刊《刺胳針（The Lancet）》刊登第3期臨床試驗報告。

(旺報 )