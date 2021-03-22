2架F5E單座戰機下午3點18分從台東志航基地起飛，在屏東旭海漁港外海1.4海哩處，上空進行例行訓練時發生擦撞，2名飛行員跳傘。據悉，兩名飛官分別為28歲的潘姓上尉、還有羅姓中尉，且兩人都才剛新婚沒多久。

26歲的飛官羅尚樺是花蓮人，今年3月5日才結婚，他的張姓妻子6日在臉書甜蜜晒出婚紗，告訴大家明年才要舉辦婚禮；羅尚樺目前生死未卜，妻子相當著急，在個人instagram發限動喊話「我愛你，夫妻本是同林鳥，無論如何我陪你飛」。

而28歲的飛官潘穎諄，也曾在臉書分享喜訊「2020愛你愛妳的這年我們決定閃婚啦」，從合照中可以發現夫妻倆感情相當幸福。

F5戰機失事一覽表

國防部下午通報，兩架空軍F-5E戰鬥機於14點30分台東志航基地起飛執行訓練任務，其中2架疑在空中發生擦撞墜海，雷達光點消失於屏東旭海漁港，距岸1.4浬海域處，已派遣黑鷹搜救機及海巡船艇、台東、屏東消防岸際搜尋中，空勤座艙則侯令出勤。

(中時新聞網)