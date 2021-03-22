針對台灣媒體引述日本共同社中文版的報導，在上週的美日兩國2＋2 的對話中，防衛大臣岸信夫曾提到，今後有必要探討自衛隊能為前往支援台灣的美軍提供何種協助美國一事，輔大日文系教授、國民黨國際部顧問何思慎表示，外交部不宜忽略事情原委，只說由衷感謝日本政府。

何思慎表示，依據日媒的原始報導，岸信夫的說法是：「台灣有事時，日本能以何種形式介入，此事十分的困難。但在台的日本人約3萬人，必須以保護國人（日本人）為先。」

何思慎進一步指出，日本對「台灣有事」的既定立場有二，一是維護日本在台僑民安全及日本在台投資的利益；二是如何使戰火不波及日本及確保日本海上生命線暢通。再加上日本官方並未證實日媒的相關報導，我政府應審慎與務實看待情勢發展，以增進台灣最大利益與安全為考量，不宜輕率擴大解讀。

國民黨國際事務部主任李大中強調，這件事的事實只有一個。不會因台灣內部藍綠而異；政府應該要提供清楚的資訊給社會各界判讀，如此才能讓台灣有更多客觀思考、理性辯論的空間。

(中時 )