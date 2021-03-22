口罩已經成了現在出門的必備物品，不僅防疫也防霧霾。既然是標準配備，就更要講究整體服裝的搭配效果。除了各式各樣新潮的配色之外，對喜愛復古風格的民眾來說，經典的故宮收藏作品更是歷久不衰。

藝人吳速玲拍攝產品宣傳照。(梵洛克提供)

藝人吳速玲拍攝產品宣傳照。(梵洛克提供)

德國百年工藝精品梵洛克（van Laack），是歐洲最大布口罩供應商，首度跨足亞洲市場採用故宮名畫，以宋代「青牛老子」掛軸，以及清代郞世寧「畫白海青」、「獨龍戲球精繡」等故宮典藏作品為概念發想，設計了 「牛轉乾坤」、「祥龍獻瑞」、「鷹飛沖天」3款口罩，親膚層內裡採用100%高級瑞士棉材質，並贈送梵洛克防塵收納袋、耳掛帶調節鈕、口罩掛繩及禮盒包裝。提升了口罩的精品價值。

創立於1881年的德國柏林，van Laack梵洛克，以製造頂級精品襯衫著名，這次特別精選優質紗線，結合頂尖的生產技術，採用瑞士棉強化親膚層的舒適觸感製造口罩，就是要給消費者最高級的感受。在圖樣概念上，設計團隊在故宮文物中網羅了今年牛年當值的《宋 青牛老子 緙絲掛軸》的青牛，以及一直以來象徵貴氣祥瑞的《清 獨龍戲球 緞面精繡》的蒼龍，還有乾隆皇帝最喜愛的空之霸主《清 朗世寧 畫白海青》的白鷹，都各有其代表的吉祥意涵。

《故宮之美》精品棉布口罩，經SGS國家檢測，布料材質與染料均符合安全標準規範，梵洛克van Laack更升級親膚內裡層至歐洲精品頂級「瑞士棉」，包裝內均有採用瑞士棉的授權產品卡認證。而三層構造的棉布口罩，外層的圖像也是由德國獨立產線專廠印製，控管其印刷細節，並透過本次專案改良口罩縫合結構技術，讓消費者戴上後既舒適，也更加服貼臉型完整包覆，外罩在醫療口罩上也能減少外部的飛沫汙染，延長拋棄式口罩的效期，可重複水洗的精品布口罩也能夠為地球環境保護盡一份心力。

為了展現故宮之美口罩的特色，還特別找來藝人吳速玲拍攝穿搭，出門必戴口罩的吳速玲，首度嘗試布口罩，直呼感受到瑞士棉的親膚特性，非常柔軟舒適外，除了搭配服裝還能當藝術品來收藏。

(中時新聞網)