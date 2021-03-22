新竹縣聲音照相執法，將在湖口鄉中山路、新豐鄉新興路和竹北市中華路等熱點路段，加強稽查頻率。（羅浚濱攝）

新竹縣為有效降低行駛中車輛的噪音違規情形，22日啟動「聲音照相科技執法設備」，在指定速限範圍內噪音超標，可處1800元至3600元罰鍰，若經聲音照相偵測是改裝車輛，更可處3000至3萬元罰鍰。

環保局22日配合新湖分局在湖口鄉台1線聯合稽查，啟用聲音照相科技執法設備，縣議員陳新源、鄭昱芸、吳旭智等人到場了解偵測和執法過程，環保局長朱振群指聲音照相是針對行進間的車輛進行分貝偵測，並辨識車號後拍照取締。

朱振群說，將定期在湖口鄉中山路、新豐鄉新興路和竹北市中華路等民眾陳情噪音的熱點路段，加強聲音科技設備的稽查頻率，也會不定期在其他路段辦理，後續將依實際執行狀況評估架設固定式聲音照相設備的可行性。

環保局會在聲音照相設置處前設警示標語，如同測速照相，提醒民眾注意，依據「機動車輛噪音管制標準」，速限50公里以下路段，聲音管制標準為86分貝，50至70公里為90分貝，若超標則依噪音管制法處1800元以上、3600元以下罰鍰。

朱振群指出，正常使用車輛噪音不會超過90分貝，一般駕駛不用擔心，為避免爭議，部分情境不會直接開罰，如風速超過每秒5公尺以上，下雨等不良天候及有較高噪音狀況，至於車流量大致無法辨識是哪台車的噪音，則會通知車主到檢。

此外，救護車、消防車等執行公務的車輛不罰，民眾若發現噪音車輛影響安寧，可協助記錄下車號、發現地點、時間、妨害安寧事實及違規證據資料至噪音車檢舉網站檢舉，環保局將通知到檢作業。

(中時 )