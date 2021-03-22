國際美元續強，雖然台股震盪走高漲逾百點，但外資賣超並匯出資金，使得新台幣貶勢延續，午後雖一度轉升，但隨後又反轉向下，終場收在28.492元、創今年以來新低，貶值2.9分，已連續六個交易日收低，台北外匯經紀公司成交量14.45億美元。

外匯交易員指出，國際美元指數衝破92，主要亞幣紛紛走貶，且台股雖強勢上攻，外資卻仍賣超新台幣50億元，並繼續匯出上周大賣的資金，加上進口商跟著進場買匯，使得新台幣貶勢延續，盤中一度觸及28.5元關卡。午後出口商順勢進場拋匯，使得新台幣短暫走升，但隨後拋匯態度轉趨保守，新台幣再轉貶。

外匯交易員認為，美債殖利率走高可能尚未達滿足點，短暫小幅回檔，但仍位在相對高點整理，美元強勢也延續，加上科技股盤勢震盪，外資也繼續部位調節，目前並沒有看到資金可能擴大回頭的動作，若市場的趨勢不變，新台幣短線應是偏弱格局居多。

(工商 )