2009年，中國大陸廣東省率先開啟舊城鎮、舊廠房、舊村莊（三舊）改造的探索工作，提出土地「返供」政策，即將協議出讓運用至「三舊」改造中，協議出讓的範圍擴大至適用於原土地權利人自行改造或合作改造。

經過十年的摸索，廣東省近日正式公布《廣東省舊城鎮舊廠房舊村莊改造管理辦法》（簡稱管理辦法），將於2021年3月正式施行。

資誠（PwC）聯合會計師事務所兩岸商務與稅務服務會計師段士良表示，目前中國大陸廣東地區的工業不動產交易仍然是全中國大陸最活躍的，幾乎是只要台商願意賣馬上就有人出價，主要原因就是因為近幾年來廣東地區的三舊改造政策，申請主體可就持有的「工業用地」申請「工改工」的升級改造計畫，增加容積率而提升建築面積和土地價值。

若所持有的「工業用地」坐落在城市規劃的範圍內，符合「工改商」、「工改住」的規劃條件，則土地價值更是數倍的增加。

段士良補充，雖然 《管理辦法》在本月正式施行，但是省級層面的《管理辦法》只是對廣東的「三舊」改造所包括的幾種類型以及規劃、用地管理、收益分配等方面進行明確，在「三舊」改造方面提供了原則性的指導。另一方面，省內各地區在過去十年相繼出台的落地政策短時間內不會統一，將不可避免地會造成各地在申請流程、稅務處理和收益分配上產生不少糾紛。

隨著廣東省政府「十四五規劃」的出爐，已有越來越多中國大陸實業公司、投資公司以及建商開始與持有「工業用地」的台商接觸並討論合作方式。段士良建議，台商應確保自身權益、審慎制訂未來遷廠計畫。

(工商 )