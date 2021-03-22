去年10月29日，殉職飛官朱冠甍的母親趕抵台東市立殯儀館，見愛兒最後一面，並痛斥軍方未重視F5E戰機問題。（資料照，莊哲權攝）

國軍去年迄今失事一覽表

今(22)日有2架F5E單座戰機下午3點18分從台東志航基地起飛，在屏東旭海漁港外海1.4海哩處上空進行例行訓練時發生擦撞，2名飛行員跳傘，空軍也展開救援行動。回顧去年F5E戰機事故，當時殉職飛官朱冠甍的母親曾表示，「希望不要再有下一個遺憾，否則我就替冠甍跳台東的海」，並痛斥軍方不重視人命，不料今日憾事再度發生，不知國防部應該如何回應當時朱媽媽的忠告？

國防部下午通報，兩架空軍F-5E戰鬥機於14點30分台東志航基地起飛執行訓練任務，其中2架疑在空中發生擦撞墜海，雷達光點消失於屏東旭海漁港，距岸1.4浬海域處，已派遣黑鷹搜救機及海巡船艇、台東、屏東消防岸際搜尋中，空勤座艙則候令出勤。

回顧F5E戰機最近一次飛行事故，是飛官朱冠甍去年10月29日駕駛F-5E戰機墜海殉職，當時朱冠甍的母親從彰化老家趕赴台東市立殯儀館，見兒子最後一面，朱媽媽表示，兒子曾說，F5已經那麼老舊破舊，已經可以丟到廢棄場，既然還要每天承受這個壓力，他壓力誰替他解？

朱媽媽更忍不住直言，一定要等到出問題才有人重視，他有孩子有老婆，爸爸媽媽老了沒關係，大海在那邊等著我跳下去就好，不要今天的事情今天講完明天就忘記。

朱媽媽更痛斥軍方沒把人命當第一，因為軍方覺得還有別的飛行員，「車子舊了不會換嗎？我一路坐車都沒掉眼淚，沒當兒子走了，只是來這理幫兒子收拾行李，看有沒有帶齊，最可憐的是他的妻女」。

(中時新聞網)