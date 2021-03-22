「創夏設計」讓台灣的設計站上世界舞台，獲獎無數，圖為2017年榮獲金點設計大獎的Vertical燻竹直立筆。（高市經發局提供／柯宗緯高雄傳真）

台劇《她們創業的那些鳥事》近日熱播引發討論，高雄也上演同樣熱血創業劇情。高市經發局研發補助的新創公司「創夏設計」為「鮭魚返鄉」代表，當年以20萬起家，如今拿下多個國際設計大獎，客戶遍布全球；而「點子行動」打造APP「手機先生」，創下600萬人次下載。

高市府2012年起，陸續成立DAKUO數創中心、KOSMOS體感奇點及KO-IN智高點等新創基地，提供新創業者租金優惠及創業資源輔導。市府每年祭出「高雄市地方型SBIR計畫」，提供最高百萬元創新研發補助。

創夏設計創辦人王斌鶴在創業之初，陸續獲3次高雄地方型SBIR（創新研發）補助，解決新創公司經費問題，團隊更在業師及委員輔導下更敢去嘗試挑戰困難。他笑說，「創業就像婚姻，婚前看缺點、婚後只看優點，高雄就是新創業者最好的結婚聖地。」

新創界的隱形冠軍「點子行動」隱身在鹽埕市場DAKUO數創中心，在高市府協助下挺過草創的資金壓力，設計知名APP─「手機醫生」。創辦人鄭宇哲指出，市府在場域、行銷上都給新創公司很好的支援，加上物價、房價都相對便宜，是青年創業最好選擇。

「高雄是新創圓夢的天堂！」經發局長廖泰翔指出，市府每年推出SBIR計畫外，青年局也有「青年創業補助」，凡設籍高市、年齡20歲至45歲青年皆可申請最高20萬元營業場所租金及裝修費補助。

(中時 )