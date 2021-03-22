總獎金700萬美元的PGA巡迴賽本田菁英賽在毫無懸念的情況下由瓊斯以低於標準12桿、268總桿、5桿極大優勢奪冠，抱走126萬美元獎金，而且還終結了7年冠軍荒。
瓊斯前次在美巡賽奪冠得追溯到2014年的休士頓公開賽，瓊斯當時直到延長賽才終於擊敗庫查而高捧冠軍盃，沒想到此後瓊斯就不曾站上最後的頒獎台上，不論大小比賽總是與冠軍獎盃擦身而過，也讓這位40歲老將受到百般折磨。
瓊斯賽後忍著淚水坦言，「我的職業生涯曾經到達顛峰，但也曾跌入谷底，但這7年來真的很難熬，當中遭遇到了起起伏伏，內心百感交集，不過這場勝利終於讓我看到了曙光。」
憑藉5桿優勢奪冠，瓊斯追平了1977年「金熊」尼克勞斯以及2010年卡米羅創造的賽場獲勝紀錄，而且瓊斯還藉此取得美國大師賽入場券。
瓊斯說，「上次參加美國大師賽已是7年的事情，當時同樣是因為在休士頓公開賽拿到冠軍才取得參賽資格，如今印象很模糊，不過，這次我會做好萬全準備，希望能在美國大師賽打出亮眼成績單。」
瓊斯首回合就狂抓9隻小鳥、61桿取得絕對優勢，雖在第二回合結束時被哈吉追平，可惜哈吉在第三回合走神打出高於標準6桿的76桿，瓊斯再次要回4桿優勢，最終以平賽場紀錄的5桿優勢封王。
台灣好手潘政琮連續幾周經過淘汰命運之後，本周來到本田菁英賽有了突破表現，尤其是第三回合打出65桿，單日所有選手最佳表現，只落後瓊斯4桿，也讓小潘看到希望，可惜第四回合沒有追趕上來，但第18洞成功抓鳥，小潘得以單日平標準70桿，低於6桿的274總桿並列第三。
潘政琮獲得125個聯邦快遞盃積分以及8.976世界積分，世界排名上升至150名，聯邦快遞盃名次也上升至80，爭取8月開打的季後賽資格。
(中時 )
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