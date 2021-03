英國30歲知名女歌手瑞塔歐拉(Rita Ora),擁有精緻的五官與火辣的身材,加上敢露敢秀的前衛穿搭,與強大的創作實力,使她的IG突破1606人次追蹤。近日瑞塔歐拉在個人IG上曬出前往海灘度假的泳裝辣照,秀出凹凸有致的身材,令粉絲看得臉紅心跳。

瑞塔歐拉過去曾以《R.I.P.》、《How We Do (Party)》、《Your Song 》、《I Will Never Let You Down》等多首單曲攻下音樂排行榜冠軍,成為家喻戶曉的人物。2013年開始還陸續演出《玩命關頭6》、《格雷的五十道陰影》等電影,並創下超高票房,事業再度攀上巔峰。日前瑞塔歐拉也推出全新迷你專輯《Bang Bang》,與DJ伊曼貝克(Imanbek)、大衛庫塔(David Guetta)一同大玩電音舞曲,受到網友一致好評。

瑞塔歐拉無論是舞台上還是私底下的穿搭,總是前衛、大膽,一PO文總能掀起話題。近日她先在個人IG上曬出一系列新專輯的造型辣照,除了胸口鏤空的交叉連身衣外,深V的馬甲洋裝,還加入鉚釘的元素,使她整體造型看起來又辣又有個性。

另外,瑞塔歐拉還趁著宣傳空檔,與好友們一同前往海灘享受悠閒時光,只見照片中她PO胸下挖空的U領泳裝辣照外,也不忘曬出三點式比基尼近拍照,豐滿又火辣的身材,立即吸引超過26萬人按讚。

(中時新聞網)