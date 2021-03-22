適逢今年最嚴重、最強境外沙塵暴襲台，西半部地區空品拉緊報，國立中山大學氣膠科學研究中心推出「氣膠國際共學日」，以「氣膠、氣候變遷及創新」為主題，邀請大學生與高雄美國學校9年級學生近百人，深入了解PM2.5細懸浮微粒與大氣、空氣污染及氣候變遷的關聯，提升環境保護意識。

本次活動以「國際共學」為出發點，設計具有探究、實作、創造的氣膠科學課程活動及體驗全英語學習的機會，分別由中山大學氣膠科學研究中心主任王家蓁談「氣膠、大氣與氣候變遷」、海科系教授劉莉蓮談「空污微粒在海洋生物積累之研究」，以及化學系助理教授邱政超以替代能源為主軸談「氫經濟的化學」。3人從不同視角，介紹空污中的懸浮微粒對氣候環境造成的衝擊與可能解方。

王家蓁表示，近年極端氣候導致的天災，與人為空氣污染及懸浮其中的PM2.5細懸浮微粒息息相關，嚴重威脅全球各區域的生態環境及公眾生命安全及健康。

學員也分批前往參觀全國首座最接近海港的即時PM2.5自動監測設施、氣膠及生醫科學實驗室、氣膠雷射光達遙測設施及氣膠拉曼光鉗設施、高解析度紅外光譜技術，有機光電實驗室等設備。

活動也特地準備空污主題桌遊讓學生體驗，在氣膠科學研究中心環境教育推廣組組長、教育所教授謝百淇指導下，國際學員們大玩「守護蓋亞、空品保衛戰」桌遊。透過教育將真實生活經驗與學習連繫，讓學員認識到空污對於人體健康及周邊環境的危害。

(中時 )