青春期的愛情貴在天真輕狂，而以分析感情案例聞名的美女律師李怡貞，初戀卻不只莽撞，甚至差點出人命，她在節目上透露自己的初戀是偷偷交往，甚至出了重大車禍後戀情浮上水面仍是沒分手，不料最後是因為兩人養的狗狗，她才收拾殘破身心，轉身離開。

李怡貞作客《單身行不行》節目，分享自己的初戀堪稱轟轟烈烈，表示因為爸媽不希望她太早談戀愛，所以讓她讀了女校，但沒料到高中生都會辦聯誼，於是李怡貞跟身高190公分的男友秘戀，高三時她跟爸媽說放學後留校、假日也要去學校，表面上是要念書，實際上都跟初戀男友到各大速食店依偎培養感情。

直到考完大學、要繳志願卡那天，沒駕照的李怡貞載著男友從彰化到台中，途中遭一輛吉普車迎面撞上，她整個人飛出去，骨盆粉碎性骨折，整整休養了一年，男友也傷勢嚴重，腳骨折並腳趾截肢，而直到他們出了這場意外，戀情才被爸媽知道，也因為兩人都受重傷，爸媽更反對他們交往。

不過李怡貞堅持走下去，她當時覺得這是上帝給他們的考驗，因此更努力想證明這場戀情是對的，即便她發現男方會跟父母伸手要錢、生氣時還會打人，但她都沒有放棄，直到初戀男友將他們一起養的狗弄丟，卻謊稱狗死掉了，李怡貞才心死喊切，「他第一次騙我，我就跟他分手」。

(中時新聞網)