連鎖餐飲集團王品(2727)看準每年規模達90億元的燒肉商機，以新品牌「肉次方」首度進軍燒肉吃到飽市場，位於台北西門町商圈的首店已於3月中試營運、預計4月2日正式開幕，平均客單價約750元，以首月營收上看750萬元、3～5年全台拓展至15家為目標。

王品2021年定調「超越顛峰、重返榮耀」營運目標，除了規畫在台新展40家店、重新檢視調整「西堤」及「夏慕尼」市場定位及商模外，亦鎖定火鍋、燒肉、中餐品類積極打造新品牌擴張營運版圖，預計兩岸合計至少推出5個新品牌。

看準台灣每年燒肉商機達90億元規模，但市場欠缺領導品牌，王品鎖定20～35歲的年輕族群，以新品牌「肉次方」首度進軍燒肉吃到飽市場，為集團在台第22個、亦為續「原燒」後的第2個燒肉品牌，主打以100％原塊好肉滿足消費者的「肉慾」。

「肉次方」首店落腳台北西門町商圈，設有140個座位，3月中試營運、預計4月2日開幕。菜單分為588元、788元、988元三價位，平均客單價估約750元。品牌提供27種牛肉、17種豬肉、10種海鮮及其他肉品，自助吧檯則提供17項小菜及蔬菜。

王品集團休閒餐飲事業群總經理吳憲政指出，「肉次方」試營運期間反應良好，周末單日來客數達500人次、翻桌率達4次，希望「肉次方」能一舉成為市場領頭羊。預期西門峨嵋店首月營收上看750萬元、目標3～5年可在全台展店至15家。

王品集團休閒餐飲事業群包括陶板屋、原燒、肉次方、藝奇、町食、品田牧場、Su/food等8個品牌，共有92家門市。吳憲政表示，今年休閒餐飲事業群門市總數估淨增16家，部分品牌及門市將重新裝修或調整店點，其中原本規畫再開4家店的町食，將先重新調整品牌業態。

(時報資訊)