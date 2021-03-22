土耳其總統周末突然撤換立場鷹派的央行總裁，並指派同樣反對升息的人接替其職位，加劇了金融市場的不確定性，投資人湧向美元與債券等資產避險，受美元走高影響，周一黃金價格回落，扭轉上周五的升勢。

目前現貨金價格下跌0.5%，報每盎司1,736.71美元，稍早一度跌0.7%。紐約期金目前下挫0.77%，報每盎司1,728.40美元。

CMC Markets首席市場策略分析師Michael McCarthy表示，今天早上土耳其里拉遭到拋售時，我們原本預期金價、美元與日圓可能一起受惠，但顯然情況並非如此，美元走強似乎成為驅動金市的主要因素，看來美元與日圓仍然受到青睞。

土耳其央行上周四宣布大舉升息8碼，以抑制飆升至近16%的通膨，並提振持續走貶的里拉，兩天後，土耳其總統埃爾多安（Tayyip Erdogan）即在上周六突然撤換前央行總裁阿巴爾（Naci Agbal），並指派卡夫喬格魯（Sahap Kavcioglu）接任其職位，這是埃爾多安自2019年中突然撤換央行總裁以來第三度換將。

受此消息打擊，周一土耳其里拉一開盤即暴跌16%，報8.4兌一美元，逼近去年11月初創下的盤中新低8.58兌一美元；目前里拉兌美元下跌10%，報8.0500兌一美元。

目前美元指數漲0.1%，報92.01。

根據路透分析，金價可能再度測試位於1,716美元的主要支撐區，一旦跌破則可能下探1,669～1,691美元區間。

在其他貴金屬方面，目前鉑金期貨下跌逾2%，報1173.70美元。期銀跌2.68%，報25.615美元。鈀金期貨跌1.25%，報2598美元。

(時報資訊)