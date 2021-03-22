人民幣兌美元在岸價22日收報6.5100元，較上一交易日收跌55個基點，跌幅0.08％。惟成交量明顯萎縮，降至277.63億美元。

截至16點38分，人民幣兌美元離岸價報6.5098元，下跌19個基點，跌幅0.03％。

人民幣兌美元中間價22日報6.5191元，較上個交易日報價6.5098元，下跌93個基點，跌幅0.14％，跌至近兩周低。

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(工商 )

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