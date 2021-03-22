人民幣在岸價收跌55個基點 成交量縮 16:512021/03/22 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 人民幣兌美元在岸價22日收報6.5100元，較上一交易日收跌55個基點，跌幅0.08％。惟成交量明顯萎縮，降至277.63億美元。 截至16點38分，人民幣兌美元離岸價報6.5098元，下跌19個基點，跌幅0.03％。 人民幣兌美元中間價22日報6.5191元，較上個交易日報價6.5098元，下跌93個基點，跌幅0.14％，跌至近兩周低。 《港股》恆生未站穩兩萬九 國企收小紅 《商情》逢低買盤 玉米和大豆期貨反彈 (工商 ) #基點 #收跌 #跌幅 #人民幣在岸價 #量縮 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》避險需求增 支撐紐約期金收近3周高點 09:432021/03/22 財經 A股三大指數衝高 碳中和概念股領漲 15:542021/03/22 財經 《日股》日經創兩周來最深跌幅 東證痛失兩千點大關 15:402021/03/22 財經 《商情》供應旺盛的預期 亞洲電子盤小麥期價續跌 11:082021/03/22 財經 操盤心法－連假持股賣壓提前湧現 04:102021/03/22 證券．權證 《商情》豆油走軟 打壓大馬棕櫚油收近2周低點 10:002021/03/22 財經 人民幣中間價跌93個基點 創兩周新低 11:082021/03/22 財經 《韓股》出口報喜 KOSPI無感收黑 16:312021/03/22 財經 小而美上櫃股法人青睞 04:102021/03/22 證券．權證 頻傳組頭遭綁架勒贖 嘉縣警火速破獲地下運彩簽賭站 11:182021/03/22 社會 《商情》中美會談緊張 期棉創近四個月最大周跌幅 09:432021/03/22 財經 財經熱門新聞 散戶注意：台股「3千金」也掛了 科技股暴力恐攻ing - 財經 合庫金董事會定案 今年發1.05元股利 - 財經 - 工商 台積電恐「凍漲」到5月 散戶先跟上3檔電動車概念股 - 財經 韭菜號召散戶寫信救台積電股價 網友回應一面倒 - 財經 台達電 迎電動車全勝時期 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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