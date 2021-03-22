高雄近來新創企業進駐者多，包括創夏設計、以及愛吠的狗等新創企業，逐漸在全球市場嶄露頭角，贏得國際競賽大獎、或揮軍全球市場，其中，點子行動科技則兼具iOS和Android手機檢測軟體，搶攻台灣、大陸、美國和法國的手機檢測市場。

「點子行動科技股份有限公司」在高市府協助之下，撐過草創初期的資金壓力，設計出全球超過600萬人次下載、在57個國家獲得APP工具類第一名的知名APP「手機醫生」，該APP已獲全台各大電信商、品牌原廠，以及四大電商採用。

點子行動科技創辦人鄭宇哲22日指出，「手機醫生」將持續提升檢測服務效能，並將以核心技術和知名度為基底，打造另一個二手智慧手機鑑價、檢測與交易平台王國，搶攻全球每年1億隻二手機交易商機。

鄭宇哲表示，在創業初期，無論是場域、行銷上，高市府都給與很好的支援，加上物價、房價都相對便宜，他認為，這裡是青年創業好的選擇。

他說，點子行動科技雖然以高雄為基地，但是，「手機醫生APP」檢測軟體，已有iOS和Android版本，橫跨蘋果和非蘋陣營手機市場，除了台灣市場，目前也已成功進軍大陸、法國、以及美國等。

除了點子行動科技，接受高雄研發補助的新創公司，例如「創夏設計」和「愛吠的狗」，也都陸續在全球市場嶄露頭角，20萬元起家的「創夏設計」，不僅拿下多個國際設計大獎，客戶也遍佈全球。

「愛吠的狗」早在2015年，體感產業尚未興起時，就投入VR（虛擬實境）、AR（擴增實境）、以及MR（混合實境）互動操控裝置為核心的體感內容研發，自製的恐怖RPG遊戲「殭屍山莊」，被國際知名VRCORE Awards提名「最佳創意獎」。

已經行銷16國、31個城市的「TA+d創夏設計」，2011年在高雄成立，以Be Close To Nature 「靠近自然」 為品牌哲學，陸續建立了三個品牌、屢獲日本「GOOD DESIGN」、美國「IDEA」、德國「iF」和「Red Dot」等國際大獎及台灣「金點設計」獎，

高雄經發局長廖泰翔表示，高雄市政府自2012年起，陸續成立DAKUO數創中心、KOSMOS體感奇點、以及KO-IN智高點等新創基地，提供新創業者租金優惠及創業資源輔導，每年推出「高雄市地方型SBIR計畫」，提供最高百萬元的創新研發補助，就是要鼓勵並吸引新創企業，進駐高雄。

他說，中央政府近期也宣布將投入110億元經費，與高市府聯手在亞灣區打造全台最大的5G AIoT試驗場域及創新園區，現已有近140家國內外大廠預約進駐，後續，高市府將以大廠帶小廠的方式，持續輔導新創公司從高雄扎根、進軍國際。

(工商 )