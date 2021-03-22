大陸網信辦、工信部、公安部及市監總局等四部委22日聯合發佈「常見類型行動互聯網應用程式必要個人資訊範圍規定」，對地圖導航、網路叫車、即時通信、網路支付、網路借貸等39類互聯網應用程式（App）搜集個人資訊的範圍做出明確規定。新規將於今年5月1日起施行。

網信辦官網22日發佈的通知指出，App運營者不得因用戶不同意收集非必要個人資訊，而拒絕使用者使用App基本功能服務。

以網路叫車為例，通知規定，其基本功能服務為「網路預約計程車服務、巡遊計程車電召服務」，必要個人資訊包括：1，註冊用戶行動電話號碼；2，乘車人出發地、到達地、位置資訊、行蹤軌跡；3，支付時間、支付金額、支付管道等支付資訊（網路預約計程車服務）。也就是說，其他非網路叫車所需的個資，APP將不得收集。

39類App中，與金融活動相關性較強的有三類：網路支付類、網路借貸類及手機銀行類。

大陸工信部長肖亞慶在3月初全國「兩會」期間才表示，大陸官方高度重視個人資訊保護問題，2021年將進一步提升對APP的專項整治。

(工商 )