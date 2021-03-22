立法院交通委員會22日辦理台中交通建設考察，立法委員何欣純與交通部長林佳龍以及黨籍民代針對台74線大里及霧峰(草湖)匝道工程進行會勘。（馮惠宜攝）

立法院交通委員會22日辦理台中交通建設考察，立法委員何欣純邀集交通部公路總局及內政部營建署到大里美群橋進行會勘。（馮惠宜攝）

立法院交通委員會22日辦理台中交通建設考察，立法委員何欣純與交通部長林佳龍以及黨籍民代針對台74線大里及霧峰(草湖)匝道工程進度、大里美群橋改建等工程進行會勘；林佳龍強調，台74線是縣市合併後都市縫合最重要的關鍵，盼地方政府盡速提出整體方案，他也規劃讓霧峰成為南台中轉運中心；何欣純則盼這些建設成為「中央地方不分黨派齊爭取」的典範。

爭取十多年的台74大里、霧峰段匝道目前已在施工中，預訂2023年3月完工。另，聯外道路中山路延伸計畫及74下平面道路等，未來進入草湖無論是大里或霧峰地區發展，包括軟體園區與工業區車流上下74號環線都更便利。

林佳龍說，大里溪到草湖溪之間有三個匝道，包括草湖地區、十九甲及六順路，將進一步讓74號道路與國道1、3、4、6號彼此以交流道串連，作為南台中路網規劃，他也指示公路總局與高公局協助規劃，讓霧峰地區成為轉運中心，實現過去在台中市規劃的政績，也盼地方與中央同心密切合作。

另，大里區美群橋1994年興建完成，跨越草湖溪，連接大里與霧峰地區，是附近大里工業區與朝陽科大重要的聯外道路，但橋面路寬只有8米，交通尖峰時段車流龐大，人車爭道險象環生。

何欣純指出，根據台中市政府建設局的計畫，美群橋預計規劃完工後的橋樑寬幅達15米

，配置雙向各2車道，另有設置雙向人行道及護欄設施，串聯兩側自行車道，提供安全便捷的人行空間，經費粗估約需1.3億，正式計劃擬定中，未來要向中央爭取經費補助。

何欣純強調，安排立法院交通委員會考察，邀集交通部公路總局及內政部營建署到場協調，也請台中市政府於一個禮拜內盡速提出計劃予內政部營建署申請補助工程經費，以利工程盡早發包動工。

(中時 )