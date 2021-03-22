警方查扣龔姓少年等10人用來攻擊他人的棍棒。（讀者提供／洪榮志台南傳真）

楊姓少年因在臉書酸龔姓少年改裝的機車像計程車，雙方在網路互嗆後，相約於21日凌晨在台南市安平觀夕平台談判。龔某一行10人到場後，不由分說即持辣椒水噴灑楊某一方6人，還持球棒砸車。管轄的市警四分局獲報後，22日將龔某等10人傳喚到案，並扣得棍棒等證物，全案偵訊後，依聚衆鬥毆、傷害、毀損等罪嫌送辦。

警方調查，楊、龔2少年原本並不認識，但因楊某在臉書酸龔某的機車改裝像計程車，引發龔某不滿，雙方不僅在臉書互嗆，還邀約於昨天凌晨2點在安平觀夕平台附近談判。

當天，楊姓少年一行6人先到，龔姓少年一行10人趕到現場後，楊某一方還來不及動手，即因皮膚被辣椒水噴灑紅腫疼痛逃逸就醫，並向110報案。

警四分局接獲報案後，經員警向被害人等了解狀況後，即迅速組成專案小組分工追查，並於24時內將龔姓主嫌及相關成員等10人傳喚到案，還查扣棍棒等證物。

警方發現，此案係因年輕人在網路互嗆衝突，雙方除在網路言語交鋒，更互邀好友助陣，進而引發這起衝突案件。警方在調查過程中，龔某一方助陣的林姓男子，還告訴警方他是「情義相挺，見義勇為」，讓在場員警都哭笑不得。

「打贏送法院，打輸送醫院」，警四分局長甘炎民呼籲，聚眾鬥毆已修正為公訴罪，請民眾不要隨意以身試法，否則將得不嘗失；同時，也期盼民眾發現可疑人、事、物時，請立即向警方檢舉，警方也會展現決心與能力，檢肅不法犯罪，保護民眾安全，還給市民安全及安心的生活環境。

(中時 )