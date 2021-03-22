近年歐美科技業掀起對用戶隱私保護的問題探討聲浪，美國智慧型手機龍頭蘋果日前宣布在iOS 14 系統加入新的隱私歸飯，要求任何APP想要追蹤用戶任何資料，必須先經過用戶同意，這導致蘋果與社群網站、線上廣告巨頭之一的臉書槓上，然而，蘋果遇上大陸公司卻碰壁，背後與擁有大陸官方色彩的技術有相當關係。

據《金融時報》報導，有大陸官方背景的中國廣告協會(CAA)正研發「網路廣告標識」（CAID），協助大陸公司的APP避開蘋果規範，蒐集大陸iPhone用戶的相關資訊，包括手機型號、使用的語言與時區，甚至是手機辨識碼等隱私資料。包括字節跳動旗下的抖音、百度以及騰訊等大陸互聯網巨頭的APP，都已經採用CAID避開蘋果追查。

根據蘋果規定，若發現違規的APP，將要求14天內符合相關規定，否則就會背下架。對此，蘋果的規定就引發影響臉書的營運，若是在打開臉書的APP的時候，跳出一個視窗為「您是否願意分享瀏覽內容、個人數據和行為模式給Facebook？」用戶為了隱私自保，大多會選擇否定。

當時《華爾街日報》報導曾披露，臉書執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）公開點名蘋果與執行長庫克正在傷害網路自由，甚至提出要給蘋果帶來痛苦。另外一家線上廣告巨頭Google卻在同時承諾， 2022 年初終止Chrome 瀏覽器支援Cookie，協助用戶保戶隱私問題，但專家認為，這只是這些科技巨頭顯示保戶用戶隱私的形象，實際上，Google卻留下不少追蹤工具能繼續查看用戶資料，遭美國司法單位盯上。

蘋果採取保護用戶隱私政策，無疑是打擊線上廣告投放商的生存空間，許多歐美公司的APP都因此遭蘋果警告，但目前卻出現有大陸官方色彩支撐的大陸公司APP採用避開蘋果政策的手段，但由於大陸是蘋果全球第二大的市場，雖然目前有不少產品代工生產線移往東南亞或是印度，甚至有計畫撤出10%產能，但對於龐大的市場利益能否堅持，雖然中國廣告協會聲稱無意違反蘋果新政策但一定程度上證實的確該行為違規，加上CAA成員眾多，蘋果是否會貫徹政策，外界正在關注。

(中時新聞網)