近年因永續經營議題浮上檯面，越來越多企業投身CSR(企業社會責任)規劃，除了「取之社會、用之社會」，對於環境的永續發展盡一份心力外，對於員工的栽培、保障，也同樣是CSR規劃中不可或缺的一環。

以南亞科技為例，不僅推出「青年培訓專案」，扶植栽培新進員工；而才剛拿下2020《富比士》台灣最佳雇主第2名的華新麗華，對於初級專業員工每2年固定晉升，資深員工更可跨部門持續精進，培養專案管理能力。

南亞科技以創新研發實力，貢獻台灣經濟成長動能，響應永續發展目標，攜手上下游夥伴在技術、品質、環保、人權、安全與衛生等方面精進。在持續推展自主製程技術發展下，南亞科技已成功開發出10奈米級DRAM製程技術，並用以發展DDR5及LPDDR5等下世代產品。南亞科技積極扮演低碳產品的生產者角色，提供客戶具高效能且環境友善的產品。

這份對客戶的用心，南亞科技同樣投注在員工身上。南亞科技認為，員工是公司得以永續經營的關鍵伙伴，以多元方式深化核心價值與經營理念，凝聚員工共識，提供優渥勞動條件打造和諧職場，達成98%以上優良員工留任率。同時扎根未來記憶體人才，推動「青年培力FOCUS聚焦專案」，透過產學合作、業師講座、產業實習等長期計劃，扎根半導體人才，為培育台灣半導體人才盡一份心力。

創新成長上，南亞科技坐擁4,600項以上專利，近年更積極導入人工智慧技術，透過大量數據蒐集與演算，全面提升製程效能與產能。自2019年至今已累積開發完成逾50個智慧應用，涵蓋機台預診斷、製程控制、生產力提升、品質檢測、良率分析，每年效益達新台幣2億4000萬元。同時經由訓練課程，培育300位資深工程人員具有AI理論基礎與實作技術能力，預計每年將能開發超過20個創新應用，藉由技術的逐步拓展，驅動團隊進步與提升工廠運作價值。

另外，華新麗華創力自1966年，日前才剛歡慶55周年，該公司人資部門指出，公司提供社會新鮮人穩定的學習發展進程，初級專業人才的晉升資格以年資為主，考核為輔，2年1進階，讓年輕人有足夠的時間探索產業知識．資深人才有更寬廣的職涯發展路線，除了管理職涯發展，還有專業職和專案職系可以選擇，不受限組織結構，培養專案管理能力，發揮專業研究熱情。

華新進一步說明「人」是公司穩定成長的關鍵，除基本勞健保、三節禮金及特休假的福利外，每2年提供1次完整的健康檢查，並不定期舉辦衛教宣導和職場人際溝通及紓壓活動，舉辦新進同仁PTA聯誼活動，學長姐關懷機制幫助新人適應環境，了解華新文化，提升歸屬感；邀請同仁投入社區關懷，弱勢照護等各種志工活動，以利他之行促進同仁心靈富足；除了工作發展和財富，華新更重視同仁的身心靈健康。

(中時新聞網)