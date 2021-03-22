挺過疫情，繽紛浪漫的彩色海芋季回來了！今年桃園彩色海芋季將於27日熱鬧登場，以「海洋奇芋記」為主題，立體花卉裝置為載體，打造5.9公頃的海底花卉樂園，展區由6萬株彩色海芋構成，多達13品種，8個色系，其中更有紫色、黑色等特殊色系，搭配2萬株百合及香水百合，為期16天的海芋季，邀請民眾一同來參與。

桃園市農業局表示，為了讓民眾能近距離欣賞彩色海芋之美，這次特別規畫海芋拍照區、波斯菊拍照區，民眾可以走進花田拍網美照，預計將在網路上掀起風潮，不僅花海、裝置吸睛主辦單位更串連週邊農場，推出集章免費換農事體驗券的活動。

今年海芋季由青農代表陳士賢及花卉產銷班長張峰智領軍，全員投入三個多月種植，並向在地花卉業者採購約20萬株的草花，「聘用100％的在地人，購買100％的農產品」，以行動實質回饋溪海，同時也有旅行社配合推廣桃園在地花卉產業，購買當地花卉產業致贈團客，熱烈地推廣本市彩色海芋。

有「彩芋王子」之稱的張峰智種植海芋長達多年的時間，他提到，每次種植海芋最難的點在於，初期種植時無法預測天氣，因此必須把握好每個晴天，而今年也新增了黑色特殊色，他說，以往沒有黑色是因為喜愛黑色的民眾相當兩極，今年則將黑色作為特點，期盼能吸引眾多民眾一同參與。

為擴散活動的影響力，桃園市府積極串聯休區觀光資源，積極與功學社單車合作，規畫彩色海芋季單車路線，歡迎民眾騎著單車遊賞溪海休區的農場風光，今年桃園市府邀請8間農場推出彩色海芋季期間限定的農事體驗活動，例如一級棒農場的手作彩色爆米花、和春花卉農場的香草植物DIY、陽榮農場的蔬食料理等。

(中時 )