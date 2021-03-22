圖為2011年台東航空站9日舉辦30周年慶園遊會，安排有F5E戰機分列式表演。（資料照／莊哲權攝）

空軍2架F5E單座戰機22日下午3點許驚傳擦撞意外，2名飛官跳傘求生，目前海空軍正全力搜救中。據消息指出，兩架F-5E當時正準備飛往屏東佳冬靶場進行對地炸射訓練，原先共有4架起飛，2架雷達光點消失，僅剩下兩架返航，此外傳出一名飛官有跳傘、一位沒有跳。台東今日天氣不佳，但卻沒有取消任務，詳細情況有待空軍說明。據最新消息指出，搜救人員已在海上尋獲羅尚樺中尉，但已無意識，緊急送往馬偕醫院處理。

國防部下午通報，兩架空軍F-5E戰鬥機於14點30分台東志航基地起飛執行訓練任務，其中2架疑在空中發生擦撞墜海，雷達光點消失於屏東旭海漁港，距岸1.4浬海域處，國搜中心表示，已派遣黑鷹搜救機及海巡船艇、台東、屏東消防岸際搜尋中。

空軍證實2架F5-E戰機於台東外海墜海，空軍7聯隊政戰主任吳榮華表示，2架F5-E戰機於今日下午15：07實施編隊訓練時，於空中發生擦撞，軍機毀損並墜落於台東外海。2名飛官分別為，機號5286潘穎諄上尉 空官104年班約28歲、機號5287羅尚樺中尉空官106年班 約26歲。空軍表示，飛機墜落地點為台東外海，距離空軍志航基地東南方37.5海浬。

據了解，兩名飛官為潘穎諄上尉、羅尚樺上尉，目前已發現救生訊號，但很微弱，直升機持續尋找人員當中，台東警方已在周邊區域尋獲其中一具彈射座椅。

據悉，F5系列戰鬥機在台灣服役超過40年，加上今天的事故，一共發生29起飛行事故，造成22名飛官殉職，今天最新的這起事故，飛官是否安全尚未確定。志航基地稍早則已緊急宣布，F5-E全面停飛。

(中時新聞網)