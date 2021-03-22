綽號「古錐」（可愛）的王姓男子，自稱北聯幫，專門幫人討債，懷疑自己經營的賭場遭張姓員工偷走籌碼，去年4月中夥同另外5人深夜擄走張男，以及陳姓男子到陽明山花鐘旁毆打，並以假槍塞入嘴巴，恐嚇交付贖款20萬餘元，士林地檢署日前偵結，依擄人勒贖、恐嚇等罪，起訴王等5人。

21歲王男外型白白淨淨，看不出是幫派份子，綽號「可愛」，近來從事暴力討債，從中賺取價差油水，3年來已涉多起刑案，均被控傷害、妨害自由等案。

檢警調查，王男懷疑張姓員工偷走德州撲克賭場3萬元籌碼，夥同小弟找陳姓賭客，藉口陽明山上有新賭場，載賭客送上山，抵達花鐘公園，王等人持球棒、手槍等兇器，毆打張男，恐嚇要求30萬贖金，雙方討價還價，約定20萬放人，張、陳則聯絡有人匯款。

起訴指出，王等人以3萬夥同21歲林男、25歲林男、23歲孫男，以及綽號「阿發」等男子，打傷張、陳2人，直到隔天早上3點多，才將人丟在醫院外，並提領20萬7000元6人平分贓款，檢方依擄人勒贖起訴王、高等2人，其餘小弟因不知被害人遭誆騙上山，依剝奪他人自由、傷害、恐嚇取財等罪提起公訴。

(中時 )