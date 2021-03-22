國發會今(22)日召開委員會議，政府今(110)年公共建設計畫經費為歷年來最高，預計投入6,080億元，截至2月底止，各機關已執行546億元，較去年同期增加35億元，經費達成率達8.98%。國發會主委龔明鑫表示，部分經濟活動仍受疫情影響，政府投注公共建設的力道不能中斷，要求各機關積極執行計畫管控。

此外，考量地方財源籌措困難，為優化交通路網建設，國發會今日通過新一期「生活圈道路交通系統建設計畫(111-116)」，由交通部及內政部分別處理公路系統、市區道路的補助作業，6年預計各投入330億元、420億元，確實回應地方需求，透過中央與地方齊心協力，共同提升民眾行的便利與行路安全。

國發會於今（22）日第85次委員會議，就整體公共建設計畫截至2月底之執行情形提出報告。今（110）年公共建設計畫經費超過6,000億元，較去年增加約1,000億元，截至2月底的計畫經費達成率為8.98%，較去（109）年度同期下降1.14個百分點，但執行金額增加35億元，仍有待各部會投入更多心力推動，並依行政院指示積極管控公共建設計畫推動進度，以帶動經濟發展。

國發會指出，今年公共建設計畫經費為歷年來最高，較去年增加近千億元，其中交通部等7個部會經費增加30億元以上，另有航空城用地取得、循環專區計畫、高中以下冷氣裝設等3項計畫，較109年增加或新增逾200億元。

國發會於今日委員會議審議通過行政院交議，交通部陳報「生活圈道路交通系統建設計畫(公路系統)6年(111~116)」計畫書討論案。交通部預估將於111~116年6年期間，由中央補助再投入330億元，優化相關補助機制，積極協助地方政府推動重要公路系統道路建設。

內政部陳報「生活圈道路交通系統建設計畫(市區道路)6年(111-116)」計畫案，也於今日委員會議順利審議通過。內政部預估將於111~116年6年期間，中央補助再投入420億元，優化相關補助機制，積極協助地方政府推動重要市區道路之建設。

(時報資訊)